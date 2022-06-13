Burhaniye’de yurtiçi turlara ilgi arttı

Burhaniye ilçesinde, pandemi sonrası yutiçi değişik yerlere düzenlenen turlara yoğun ilginin arttığı açıklandı. Zifara Tur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Zorlu, pandemiden sıkılanların turlara olan ilgisinin sektörü canlandırdığına dikkat çekti.

İlçede iki yıl aradan sonra başlayan turlara vatandaşlar, Efes’ten, Çanakkale ve Kapadokya gibi yurdun değişik yerlerine gitmek için adeta sıraya girdi. Tur şirketi sahibi Zorlu, “Pandemi döneminde herkes gibi bizlerde sıkıntılı bir dönem yaşadık. Şimdi ise Mayıs ayında başlattığımız turlar ilgi gördü. Pandemi sonra vatandaşlar turlara koşuyor. Şu anda, Efes, Selçuk. İstanbul, Çanakkale, Kapadokya ve Marmara gibi yerlere turlar düzenliyoruz. . Önümüzdeki haftalarda yat turlarımız da başlayacak. Sektörde ki canlılık bizi sevindirdi” dedi.

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