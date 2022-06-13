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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'de istişare toplantısı

İHA

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, ""Ak Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı" Altıeylül

AK Parti'de istişare toplantısı

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, ““Ak Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı” Altıeylül
Abdülhamit Han Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ak Parti Seçim İşleri Başkan
Yardımcısı Yusuf Başer, Ak Parti GM Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Adil Çelik, Mustafa Canbey,
Mutlu Aydemir ve Yavuz Subaşı, BBB Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Ak Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Ak Parti Balıkesir Teşkilatı olarak 2023 seçimlerini hazır olduklarını ve
çalışmalara aralıksız devam ettiklerini” ifade ederek, “Sandık, milli iradenin yıkılmaz kalesidir. Demokrasiye olan bağlılığımız ve milletimize olan inancımız tamdır” dedi.
AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Ramazan Ayında çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. 30 gün
Ramazan’ı 100 gün gibi, dolu dolu yaşadık. Milletimizle hemhal olup, gönüllere dokunduk,
gönüllerimizi bir eyledik. Bu çalışmada Teşkilatlarımızla birlikte hem birbirimizi daha iyi tanıma, hem de sahada beraber çalışma imkanı bulduk. Bu yaz da, Meclisin tatile girmesiyle milletvekillerimizle birlikte Balıkesir’de gitmedik nokta, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. 2023
hedefiyle, Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapmak ve Ak Partimizi iktidara taşımak için,
dava arkadaşlarımızla, gönül yoldaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah 2023’te zafer Ak Parti’nin olacak, Cumhur İttifakının olacak. Balıkesir Ak Parti olarak biz hazırız. 2023 hedefimizle,
2053 ve 2071 vizyonumuzla durmak yok yola devam diyoruz” şeklinde konuştu.
Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran’ın konuşmasının ardından parti içi gündemli toplantıya geçildi.
Toplantıda; Ak Parti’nin 2023 seçimlerine yönelik yapacağı çalışmalarla ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Toplantının ardından Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve
beraberindekiler önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaret eden Ali İhsan Yavuz burada partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarının da katıldığı ziyarette Balıkesir’de teşkilatın yaptığı çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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