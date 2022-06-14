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Balıkesir’i Türkiye’nin tıbbi aromatik bitki üretim üssü haline gelecek 90 bin aromatik bitki toprakla buluşacak

İHA

Balıkesir’i Türkiye’nin tıbbi aromatik bitki üretim üssü haline gelecek 90 bin aromatik bitki toprakla buluşacak

Üreticilerle alım garantili “Tarımsal Üretim Sözleşmesi” imzalayan Büyükşehir; 6 ilçeden 16 üreticiye, 90 bin fide desteğinde bulunarak girdi maliyetleri düşürecek, satış problemi ortadan kaldıracak ve ekimden hasadına kadar uzman desteği sağlayacak. Fideler, önümüzdeki günlerde Büyükşehir desteğiyle toprakla buluşacak.
Yücel Yılmaz başkanlığındaki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği alım garantili sözleşmeli tarım modeli ile küçük üreticiyi destekleyecek. Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri katma değeri yüksek ürünler üretmesi konusunda teşvik etmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sözleşmeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tarımı 2022” projesine müracaat ederek hibe desteği almaya hak kazanan üreticilerle alım garantili “Tarımsal Üretim Sözleşmesi” imzalayan Büyükşehir Belediyesi eliyle, Balıkesir’de aromatik bitki ekimi artırılacak.
Satış problemi ortadan kalkacak
Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir kırsalında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin; daha kaliteli ve pazar beklentisine uygun üretiminin yapılması, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ile kırsal kalkınmayı sağlamak için “Sözleşmeli Üretim Modeli”ni uygulamaya aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilk defa uygulamaya aldığı “Sözleşmeli Üretim Modeli” ile üreticilerin tarımsal girdi maliyetleri düşecek, ürün satış problemi ortadan kalkacak ve uzmanlar tarafından ekimden hasadına kadar üreticiye destek sağlanacak. Böylelikle üretici; verimli ve kaliteli ürün elde ederek gelir artışı sağlayacak.
Uçucu yağ ve bitki çayı üretilecek
Proje ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Burhaniye’de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) üretilen; Anadolu Adaçayı, Itır, Biberiye, Ekinezya ve Tıbbi Naneden oluşan 90 bin fide; 6 ilçeden 16 üreticiye, yüzde 75 hibe desteğiyle teslim edildi. Proje ile üretim yapan çiftçilerin ürünleri BAÇEM tarafından satın alınarak uçucu yağ ve kurutulmuş bitki çayı üretimi yapılacak. 2 etap olarak imzalanan proje dahilinde sonbaharda 15 üreticiye daha fide desteğinde bulunulacak.

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