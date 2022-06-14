BAÜN, “Sağlıkta Kalite” değerlendirmesinden başarıyla geçti

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, “Sağlıkta Kalite Standartları” değerlendirmesini başarıyla geçti. Bakanlık tarafından yetkilendirilen Kalite Değerlendirme ekibinin yaptığı değerlendirme sonucunda, son olarak 2018 yılında 100 üzerinden 25 olan değerlendirme puanı, 2022 yılında 100 üzerinden 91,11 olarak açıklandı.

Gerçekleştirilen değerlendirmede; sağlık hizmeti sunum kalitesi standartları ile hasta ve çalışan güvenliği gibi birçok standart ve uygulama yerinde görülerek sağlıkta kalite puanı sonucu elde edildi. BAÜN Hastanesinin aldığı puanın, ilk kez 85 puan üzeri olması nedeniyle, Sağlıkta Kalite Standartlarına göre sağlık turizmi yetki belgesinin alınarak, sağlık turizmi dahilinde yurtdışından hasta kabul edilmesinin de önü açılmış oldu.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından BAÜN Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, beraberinde başhekim yardımcılarıyla birlikte BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u makamında ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu. Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinin yoğun bir çalışma süreci ile başarıyla tamamlandığını dile getiren Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu, hastanenin gelişim sürecindeki destekleri için de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da yaptığı değerlendirmede, tamamlanan süreçle ilgili Hastane yönetimini ve hastane personelini tebrik ederek; alınan başarılı puan dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi. Hastane yönetimi ve personelinin özveriyle çalıştığını belirten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Sağlık turizmi yetki belgesi alabilmenin de önünü açan değerlendirme sonucunda bundan sonraki hedefimiz, 100 tam puan alacak şekilde çalışmalarımızı planlayarak, kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak olacaktır” şeklinde konuştu.

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