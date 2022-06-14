Diyanet Çocuk Kreşi Öğrencileri mezun oldu

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Manyas Diyanet 46 yaş gurubu kreşin öğrencileri eğitimöğretim yılının sona ermesi dolayısıyla bir kapanış programı gerçekleştirdiler. Müftülük toplantı salonunda toplam 15 minik Diyanet kreş öğrencisi Kur’anı Kerim ve sureler okudular. Küçük yaşlarına rağmen okudukları Kur’anı Kerim ve sureler anne, babalarının gözlerinin dolmasına yol açtı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan ile din görevlileri ve 15 küçük kursiyerin yakınlarının katıldığı kapanış programı taktir topladı. 46 yaş gurup çocukların aileleri evlatlarını en güzel şekilde yetiştiren öğretmenleri Öznur Balabant’a teşekkür ettiler.

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