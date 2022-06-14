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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onur Göçmez güven tazeledi Bandırmaspor genel kurul gerçekleştirdi

İHA

Onur Göçmez güven tazeledi Bandırmaspor genel kurul gerçekleştirdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Olağan Genel Kurula gitti. Tek liste halinde girilen seçimleri Onur Göçmez ve yönetim kurulu kazandı.
Genel Kurulda Divan Başkanlığına Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Elvin Çolak ve Taner Ersöz seçildi. Kulüp Basın Sözcüsü olarak Özer Aydın, faaliyet ve denetim kurulu raporlarını okuyarak üyelerin oyuna sunuldu.
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, “Bu başkanlık döneminde hep yapmak istediğim, eskiden gelen ve bugüne kadar getiren tüm başkanlarımızı aynı çatı altında toplamaktı. Burada çok değerli başkanlarımız var eski başkanlarımız var yakın dönemde birlikte çalıştınız başkanlarımız var. Tüm Türkiye'nin konuştuğu resim Bandırma'nın Kocaeli'de verdiği 15 bin kişinin bir arada omuz omuza verdiği mücadeleydi. Bunun için ben öncelikle sizlere ve büyük Bandırma çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk olur ya olmaz, seneye olur olmaz ama önemli olan camianın bir araya gelmesidir. Korkulmasının sebebi camia dağılmıştı. Bir şekilde ortadan kaybolma aşamasına gelmişti ama tekrar siz büyüklerimiz, üyelerimiz taraftarımızı devreye girdi ve gerçekten Bandırmaspor’un neler yapabileceğini gösterdi. Yeni sezonda 15 Temmuz itibarıyla kapsamlı bir internet sitesinin açılacağını ve ikinci bir şube ile bir de mobil otobüs şubesi açılarak vatandaşların her yerden alım yapabileceği bir hale getirileceğiz. Bandırmaspor için Edincik Mahallesi’nde yapılacak 45 dönüm genişliğindeki Bandırmaspor Kampüsü. 2 saha, bir kapalı spor tesisi, sosyal tesislerden oluşacak 45 dönümlük alana yapılacak. Aynı zamanda da Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan özel bir forma, 100.Yıl özel logosunun ve Atatürk’ün at üzerindeki bir görselinin yer alacağı formanın yakın zamanda satışa da çıkacak” dedi.
Bandırmaspor Yönetimine şirketleşme yetkisi veren önerge oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra geçilen oylama sonucunda Onur Göçmez ve yönetimi 247 oyla yeniden güven tazeledi.
Yönetim kurulu, Özgür Kızıllar, Adem Yılmaz, Gürel Soylu, İsmail Aydın, Onur Çon, Cihan Yılmaz, Mehmet Özbay, Soner Koçoğlu, Özer Aydın, Serdar Kurter, Mustafa Der, Bilgen Süngü, Erol Rüzgar, Emre Bahadır, Oğuz Kır, Ozan Tüm, Süleyman Tümay Özbeyli ve Samet Kocaman’dan oluşurken; Denetim Kurulu ise İzzetin Çalışır, Ömer Kara ve Ersin Özmen’den oluştu. Genel kurulda; şirketleşmeyle ilgili başkan ve yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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