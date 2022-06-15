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Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 18 şüpheli ele geçirildi

İHA

Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 18 şüpheli ele geçirildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DHKP/C terör örgütü üyeliği bulunduğu belirlenen 26 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 7 ilde operasyon düzenlenirken 18 şüpheli yakalandı.
Balıkesir merkezli Adana, Ankara, Bursa. Erzincan, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa illerinde DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların örgütün cezaevi yapılanmasının ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 26 şüpheli tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 7 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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