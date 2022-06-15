Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı´nca terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ve örgüte fon sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik Balıkesir merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Balıkesir'in yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tunceli´de yapılan eş zamanlı baskınlarda, 18 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 8 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez BALIKESİR, (DHA)

2022-06-15 14:06:59



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