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Balıkesir'de evde çıkan yangında lise öğrencisi yaşamını yitirdi

DHA

Balıkesir'de evde çıkan yangında lise öğrencisi yaşamını yitirdi


Abdulkadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kobaklar Mahallesi'nde, elektrik kontağından yangın çıkan evde, lise son sınıf öğrencisi Tayfun Çetinkoz (18) yanarak yaşamını yitirdi. 
Havran kırsal Kobaklar Mahallesi'nde Talip Çetinkoz'a (45) ait iki katlı evin çatı katında bu sabaha karşı saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi yapan ev sahibi Talip Çetinkoz'un ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Baba Talip Çetinkoz, her sabah erken kalkıp ağıla hayvanlara bakmaya giden oğlu, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Tayfur Çetinkoz'u bulamayınca durumu jandarmaya anlattı. Evde olabileceği düşünülen lise öğrencisi için yapılan aramada talihsiz gencin cansız bedeni yanmış olarak çatı katında bulundu. Lise öğrencisi Tayfun Çetinkoz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası kırsal Kobaklar Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Havran Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-06-15 20:19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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