Burhaniye’de muhtarların sorunları masaya yatırıldı

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında toplanan muhtarların sorunları yanında birde seminer verildi.

Toplantıda vatandaşların orman yangınlarına meydan verebilecek fiil ve eylemlerden kaçınması konusunda uyarılması kararlaştırıldı. Orman yangınları esnasında vatandaşların da mücadeleye katkı sağlamaları ve kurulacak ekiplerde yer almaları görüşüldü. Muhtarların vatandaşlara karşı hoşgörülü davranması, ihtiyacı olan vatandaşların sosyal yardımlaşma veya ilgili diğer kurumlara ulaşmaları noktasında yardımcı olunması gibi konular da ele alındı. Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı seminerinde ise; şiddetsiz bir toplum için bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ilgili mevzuat ve erken yaşta evliliklerle mücadele konuları görüşüldü. Toplantıya; Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra kaymakam adayı Mücahit Enes Yıldız, Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Yazı İşleri Müdür V. Mustafa Yetim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Gürkan Kendigelen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, SYDV Müdürü Selçuk Çiftçi, Belediye Muhtarlıklar Müdürü Feyyaz Kurşun, Ayvalık Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görevlisi Neslihan Özdemir ve mahalle muhtarları katıldı.

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