Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda

İHA

Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 yıldır görev yapan Edremit Müftüsü Ahmet Yayla’nın emekliye ayrılması nedeniyle diyanet çalışanları kahvaltı düzenledi.
Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya müftülük çalışanları ile din görevlileri katıldı. Müftülük Şube Müdürü Adem Albayrak, emekli olan Ahmet Yayla’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Kahvaltıda din görevlileri adına konuşan Bekirefendi Camii Baş İmamı Mehmet Ali Özdemir ise yaptığı konuşma ile hüzün dolu anlar yaşanmasına neden oldu. ‘Vedalar zordur’ diyen Özdemir, gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise Yayla ile personel tek tek vedalaştı.

Edremit’e Sıddık Durmuş atandı
Öte yandan Edremit Müftülüğü’ne ise Manisa Müftü Yardımcısı Sıddık Durmuş atandı.
Biri kız 5 çocuk sahibi olan Durmuş’un sırasıyla ÇankırıKurşunlu İlçe Müftülüğü, ManisaSelendi İlçe Vaizliği, ÇorumLaçin İlçe Müftülüğü, AlmanyaFrankfurt Başkonsolosluğu bünyesinde Din Görevliliği, DİB Dini Yayınlar Dairesi Musahhihliği, KahramanmaraşGöksun İlçe Müftülüğü, AnkaraKızılcahamam İlçe Müftülüğü, İzmirMenderes İlçe Müftülüğü, Uşak İl Müftü Yardımcılığı'nın ardından Soma İlçe Müftülüğü yaptıktan sonra 2021 yılından bu yana Manisa İl Müftü Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de emekli müdürün hobisi yeni kazanç kapısı ...
Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı ...
Burhaniye’de muhtarların sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de muhtarların sorunları masaya yatırıldı
Bandırma'da Kader Kırık cinayeti duruşması eylül ayına ertelendi
YEREL HABERLER Bandırma'da Kader Kırık cinayeti duruşması eylül ...
Balıkesir'de tarihi binaların restorasyonu tamamlanıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de tarihi binaların restorasyonu ...
Karesi’de atıklar ekonomiye kazandırılacak
YEREL HABERLER Karesi’de atıklar ekonomiye kazandırılacak
Piknik alanını basan domuzlar üredi Kışın piknik alanına inen domuz sürüsüne yavrular da eklendi Aç kalan aile tabiat parkına indi
YEREL HABERLER Piknik alanını basan domuzlar üredi Kışın piknik ...
2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başlıyor
YEREL HABERLER 2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası ...
Bandırma'da DİGSİAD açıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da DİGSİAD açıldı
Balıkesir'de evde çıkan yangında lise öğrencisi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de evde çıkan yangında lise öğrencisi ...
Balıkesir'de lise öğrencisi yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balıkesir'de lise öğrencisi yangında hayatını ...
Balıkesir’de ekmek 4 lira oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de ekmek 4 lira oldu
Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 13 ilde DHKP/C operasyonu: 18 ...
Balıkesir tarihine asırlık dokunuş Balıkesir’de yüzlerce yıllık tarih koridoru
YEREL HABERLER Balıkesir tarihine asırlık dokunuş Balıkesir’de ...
BİGEP'de ödül zamanı
YEREL HABERLER BİGEP'de ödül zamanı
Balıkesir'de jandarmadan 46 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 46 şahsa gözaltı
Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 18 şüpheli ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan terör örgütüne büyük darbe Balıkesir ...
Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli ...
Ayvalık zeytinine platin ödül
YEREL HABERLER Ayvalık zeytinine platin ödül
Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de mayıs ayında 3 bin konut satıldı
Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sındırgı'da traktör altında kalan şahıs hayatını ...
Balıkesir'de polis, aranan 185 şahsı gözaltına aldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis, aranan 185 şahsı gözaltına aldı
Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonu
Ayvalık’ta 10 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 10 göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.