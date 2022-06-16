14 yaşındaki milli yüzücü gümüş ve bronz madalya alarak yurda döndü

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Balıkesir’in Edremit ilçesindeki 14 yaşındaki milli sporcu Toprak Toprak, Belgrad’da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Serbest Dalış Milli Takımı, dünya şampiyonası için geçtiğimiz hafta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gitmişti. DNF DYNBF DYN Statik branşları ve SPEED Apnea ile Belgrad’da düzenlenen şampiyona sona erdi. Türkiye Serbest Dalış A Milli Takımı’ndan Edremitli Toprak Toprak, dünya 2. ve 3.’sü olarak 1 gümüş, 2 tane de bronz madalya kazandı.

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