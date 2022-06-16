İvrindi altyapı çalışmalarında sona doğru

Balıkesir Büyükşehir BelediyesiBASKİ işbirliği, İller Bankası desteği ile yürütülen çalışmalar son hızı ile sürüyor. İvrindi merkezinin en önemli sorununa neşter vuracak, 70 yıllık çözüm bekleyen projesini çözüme kavuşturacak çalışmalarda sona geliniyor.

İvrindi İlçe merkezinde toplamda 86 km altyapı, kanalizasyon ve İçmesuyu ile buna ilave olarak 1,3 km uzunluğa sahip yağmur tahliye hattı projesinde yüzde 92’lik kısım tamamlandı.

2019 yerel seçimlerinde İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in en önemli seçim projeleri arasında yer alan altyapı yenileme çalışmaları, en geç 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Sona ulaşmamıza çok az kaldı

Yaklaşık bir yıl önce altyapı yenileme çalışmalarının startını verdiklerini ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Çok önemli işlere imza atıyoruz. Altyapı, yaşanılan bölgenin en önemli çözüm bekleyen sorunlarından bir tanesidir. İlçe merkezimizde Yıllardır yaşanan su kesintileri, bazı bölgedeki hanelere yeterli seviyede tazyikli su ulaşmaması sorunları ve yenilenmesi gereken eski hat çalışmalarımızı bu yıl içersin de tamamlıyoruz nasipse. Çalışmalar başladığından bu yana altyapı, kanalizasyon, İçmesuyu ve evsel bağlantı yapan ekipler toplamda 4 koldan hummalı bir çalışma yürütüyorlar. An itibari ile şehrimizin göbeği, araç sirkülasyonunun merkezi niteliği taşıyan Atatürk Meydanı ve çevre caddelerinde çalışıyoruz. Haliyle de trafik akışını alternatif güzergahlardan sağlıyoruz. Toplamda ilçe merkezinde 87 km’lik bir kazı alanı var ve biz daha bir yıl dolmadan 80’ km’lik etabını tamamladık. Maksimum 2 ay gibi sürecek kısa süreli çalışma sonunda ilçe merkezindeki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bozuyoruz, dağıtıyoruz ama sonunda kazanan İvrindi olacak”

Sabrın sonu selamet

Yürütülen altyapı çalışmaları; bölgenin sabırlı, sağduyulu olmasını gerektiren çalışmalar diyen Başkan Cengiz” İvrindi halkı yaşadığı altyapı sorunlarını biliyor o yüzden sabrediyor. Yıllardır kronikleşen sorununu çözüme kavuşturmak kolay bir çalışma değil. Bu süreçte çalışmalarda verilen emekler sabır gerektiriyor. Bu çalışmalar esnasında yollar bozulacak, toz olacak, yeri gelecek çamurda yürümek zorunda kalacağız. Ama ilçemizin refahı, çocuklarımızın geleceği için sabırlı ve sağduyulu olmak zorundayız. Altyapı yenileme çalışmalarımızı nerdeyse tamamlamak üzereyiz. Üst yapı çalışmalarımız da altyapı gibi sabır istiyor. Bu süreçte İvrindi halkımızı sabır, metanet ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Bizlere inansınlar, güvensinler“ dedi.

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