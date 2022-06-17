Ayvalık’ta 2022 Voleybol Dünyası Plaj Voleybolu şampiyonası başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 32 ülkeden 128 sporcunun katıldığı 2022 Voleybol Dünyası Plaj Şampiyonası başladı.

Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nda 1619 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu öncülüğünde, Türkiye Voleybol Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve bölgedeki turistik otellerin katkılarıyla organize edilen plaj voleybolu şampiyonasında 28 kadın, 28 erkek voleybol takımları mücadele ediyor.

Yaklaşık 40 derece sıcaklıkta süren karşılaşmalar, Sarımsaklı Plajlarında ikişer kişilik takımlar halinde iki ayrı sahada nefes kesen mücadelelerle sürecek.

Final mücadelelerinin 19 Haziran günü düzenlenecek ödül töreni ile gerçekleşeceği şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci muhabirimize yaptığı açıklamada Avrupa’nın dört bir yanından gelen ünlü plaj voleybolcularından oluşan ekiplerin mücadelelerin başladığını duyurdu.

Voleybol severlerin şampiyonaya gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Değirmenci, uluslararası bir organizasyonla Ayvalık’ın sesini plaj voleybolu ile duyurulmasının da kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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