Uluslararası Gösterge Bilim çalıştayına 78 bilim adamı katıldı Vali Şıldak, " Çalıştay Balıkesir adına büyük fırsat"

Balıkesir Göstergebilim Çalıştayına ev sahipliği yapıyor. Çalıştayda Türkiye’den 63, yurt dışından ise 15 ayrı bilim insanı katılımcı olarak yer aldı.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’de 2 gün süreyle gerçekleştirilecek Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı’nın açılışına katıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak ve göstergebilim alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarını ağırlayacak çalıştayda, farklı alanların göstergebilim ile ilişkileri ele alınıyor.

“Geleceğe Göstergebilimle Bakmak” başlığı ile yola çıkan çalıştay; Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği, Türkiye Göstergebilim Çevresi, Uluslararası Semiyotik Araştırmaları Derneği, Seul’de kurulu Asya Semiyotik Araştırmaları Derneği, Balıkesir Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi ortaklığında ve Balıkesir Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Pek çok alanda araştırma ve inceleme metodu olarak kullanılan göstergebilim; işaretlerin üretilmesi, yorumlanması ve anlamlandırma ile tefsir süreçlerinde yer alan tüm etkenlerin sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan yeni bir dal olarak bilim dünyasına yeni bir pencere açıyor. Bu bilimin yöntem, terminoloji ve verileri; edebiyat araştırmaları, kültür araştırmaları, iletişim, radyotelevizyon, mimari, etnoloji, pazarlama, etnografya, folklor, arkeoloji, antropoloji, grafik tasarım, güzel sanatların her kolu, felsefe, ilahiyat, dilbilim, filoloji, hatta matematik gibi pek çok alanda bir araştırma ve inceleme metodu olarak kullanılıyor.

Açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayında 2 gün süreyle göstergebilim alanında dünyada yapılan araştırmalar ortaya konulacak ve bu alanda çalışan bilim insanları göstergelerin gelecekteki rolünü tartışacak.

Göstergebilim alanındaki çalışmaların iş birliklerini geliştirmeyi hedefleyen çalıştayın açılışında konuşan Vali Şıldak çeşitli ülkelerden ve üniversitelerden gelen bilim insanlarını Balıkesir’de misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Şıldak, “Göstergebilim pek çok alanı yakından ilgilendiren, disiplinler arası bir çalışma alanı ve giderek de önemi artan bir bilim alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca insanların mutluluğunu hedef almayı amaçlıyor. Bilim insanlarımız “göstergebilim nedir, ne yapmak istiyor” sorularının cevabını, insanlar arasındaki doğru iletişimi, insanların birbirlerini doğru anlayıp tanımlayabilmelerini sağlamaya çalışan, nihai hedefi bu olan bir bilim dalı olarak özetliyorlar. İletişim, içinde bulunduğumuz çağın şüphesiz ki en önemli anahtarıdır. İyi bir iletişim dili, yerli yerinde kullanılan iletişim metotları insanların iyi ve mutlu bir dünyada yaşaması için de çok büyük önem taşıyor. Bunların yanı sıra çalıştayın burada gerçekleşmiş olmasının Balıkesir adına büyük fırsat, iyi bir imkan olduğunu düşünüyorum. Balıkesir'in tam da böyle yükseliş trendinde olduğu bir dönemde bu konuda da bir yükseliş yaşanması, bir çalışma merkezi olarak buranın seçilmesini bizler de arzu ederiz” diye konuştu.

Çalıştayda Türkiye’den 63, yurt dışından ise 15 ayrı bilim insanı katılımcı olarak yer aldı.

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