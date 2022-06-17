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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi’de anneliğe hazırlık eğitimi sona erdi

İHA

Karesi Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte anne adaylarına yönelik düzenlediği "Anneliğe Hazırlık Eğitimi" sona erdi. 3 hafta süren ve 32 gebenin katıldığı eğitimlerde anne adaylarına doğum öncesi, süreci ve eğitimi ile doğum sonu lohusalık dönemi eğitimleri verilirken, sertifikalarını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan takdim etti.

Karesi’de anneliğe hazırlık eğitimi sona erdi

Karesi Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte anne adaylarına yönelik düzenlediği “Anneliğe Hazırlık Eğitimi” sona erdi. 3 hafta süren ve 32 gebenin katıldığı eğitimlerde anne adaylarına doğum öncesi, süreci ve eğitimi ile doğum sonu lohusalık dönemi eğitimleri verilirken, sertifikalarını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan takdim etti.
Karesi Belediyesi anne adaylarına yönelik eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. 20172022 yılları arası 11 grup halinde toplam 345 anne adayına “Doğuma Hazırlık Kursu” düzenleyen Karesi Belediyesi yeni bir eğitimi daha tamamladı. 3 hafta süre ile 32 anne adaylayına doğum öncesi, süreci ve eğitimi ile doğum sonu lohusalık dönemi hakkında bilgiler verilirken, kursa katılan anne adayları için Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde sertifika töreni düzenlendi. Uzmanlar Elif Erkanlı ve Güldenur Kayabaşı tarafından verilen eğitimler sonunda anne adaylarına hastane çıkışı, bebek battaniyesi ve ateş ölçer hediye edildi.
Sertifika töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, eğitimleri tamamlayan anne adaylarını tebrik etti. Başkan Orkan, “Karesi’de anne adaylarımız doğuma bilinçli bir şekilde hazırlanıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Anneliğe Hazırlık Eğitimi sertifika törenini gerçekleştiriyoruz. Kurslarımızdan mezun olan anne adayları, doğuma farkında olarak hazırlanıyor ve çocuklarını bilinçli bir şekilde büyütüyor. Bilinçli anne, mutlu çocuk, sağlıklı toplum hedefiyle kurslarımızdan mezun olan anne adaylarımızı tebrik ediyor, bebeklerini sağlıklı bir şekilde büyütmelerini diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan anne adaylarını tek tek tebrik eden Başkan Orkan ve eşi Pelin Orkan eğitimcilere teşekkür plaketi, anne adaylarına ise sertifikalarını verdiler.

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