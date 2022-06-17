Yangında ölen liseli Tayfun'un karnesi ve onur belgesi sırasına bırakıldı

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Abdulkadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir),(DHA)BALIKESİR'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kobaklar Mahallesi'ndeki yangında yaşamını yitiren lise son sınıf öğrencisi Tayfun Çetinkoz'un (18), karnesi ve onur belgesi sırasına koyuldu. Tayfun'un arkadaşları ve öğretmenleri büyük üzüntü yaşadı.

Havran ilçesi kırsal Kobaklar Mahallesi'nde 15 Haziran Çarşamba günü yaşanan olayda, Talip Çetinkoz'a (45) ait 2 katlı evin çatı katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Hayvanlara bakmaya giden Talip Çetinkoz'un oğlu Tayfun Çetinkoz, yangında yaşamını yitirdi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının son gününde Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karne programını katıldı. Karne dağıtımı gerçekleştirilen sınıfta, Tayfun Çetinkoz'un onur belgesiyle birlikte karnesi de sırasına bırakıldı. Öğrenciler karne dağıtımında hüzünlü anlar yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Havran Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-06-17 17:55:08



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