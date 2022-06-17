Burhaniye’de öğrencilerin karne sevinci

Burhaniye de toplam 8 bin 917 öğrenci karne sevinci yaşadı. İlçedeki karne töreni de Sekiz Eylül İlkokulunda yapıldı.

Sekiz Eylül İlkokulunda düzenlenen törende ilk karneyi Kaymakam İlyas Memiş verdi. Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle ile sohbet ederken, iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Tatilde bol bol kitap okumalarını isteyen Kaymakam, öğrencilerin iyi bir tatili hak ettiklerini söyledi. Burhaniye’de, 838 okul öncesi öğrencisi, 2 bin 763 ilkokul öğrencisi, 2 bin 702 Ortaokul öğrencisi, 2 bin 614 lise öğrencisi karnelerini alarak tatillerine başladı. Karne dağıtım törenine, Kaymakam İlyas Memiş, Kaymakam Adayı Mücahit Enes Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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