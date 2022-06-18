Uygulamadan kaçan alkollü sürücü polis otosuna çarptı

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Bartın’da uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü polis otosuna çarptı. Kaza sonrası polis ekiplerine zorluk çıkaran alkollü sürücü kazayı görüntüleyen gazetecilerin de üstüne yürüyerek tehditler savurdu.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bartınİnkumu yolunda gerçekleştirilen uygulamada 74 AFF 872 plakalı araç sürücüsü F.T. polis memurlarının ‘dur’ ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçtı. Polis ekiplerince takibe alınan ve Sanayi Kavşağında önü kesilen F.T. idaresindeki otomobil polis otosuna arkadan çarparak durabildi. Kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası aracından inen ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen alkollü sürücü kazayı görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüyerek tehditler savurdu. Polis ekiplerine de direnen sürücünün Bartın Devlet Hastanesinde yapılan muayenesinde 230 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine el konuldu.

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