Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam üzeri başlayan fırtına etkili oluyor.

Bandırma ' da akşam üzeri başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), BostancıYenikapıBandırma deniz otobüsü seferi iptal etti. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamalarının ve brandalarının fırtına nedeniyle zarar gördüğü gözlendi. Yetkililer , fırtınanın yarın da etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

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