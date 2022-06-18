Ayvalık’a yıldız yağacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali 23 Haziran'da başlıyor. Tiyatro ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin yer alacağı dört günlük festivaldeElçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim gibi ünlü isimler seyirciyi tiyatroya doyuracak. Festivale; Oğuzhan Uğur, Mirkelam, Kalben, Dolu Kadehi Ters Tut konserleri de renk katmaya hazırlanıyor.

“Festivalin felsefesi isminde gizli”

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nin Genel Koordinatörü Bensiz Yılmaz, festivalin felsefesinin isminde gizli olduğunu savunarak, “Biz bu festival için bir grup genç olarak yola çıktığımızda, sanatın ulaşılabilirliğini İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerden, biraz daha kıyı şehirlerine indirmek ve sonrasında da sanatın ulaşamadığı her noktaya götürebilmeyi hedefledik. Bu gayemizle de bu esprili ve bizim de her geçen sene içimize daha çok sinen bu isim ortaya çıktı.” dedi.

Festivali organize eden ekip üyelerinin Ayvalık’ı bildikleri ve çok sevdikleri için organizasyonu Datça’dan Ayvalık’a taşıdıklarını anlatan Bensiz Yılmaz, “Aynı zamanda Ayvalık, tarihten bu zamana kültür ve sanatın beşiği olmuş bir kent. Hem Yunan mitolojisi ile tiyatronun doğduğu karşı kıyılar, hem de Anadolu uygarlıklarının yaşadığı ve sanatın bu topraklarda doğmuş olması bu kararı almamıza sebep oldu. Bunun yanı sıra da içinde bulunduğumuz yüzyılda, Ayvalık’ın kültür ve sanatın merkezi olma yolundaki ciddi gayreti ve bu yöndeki atılımları, bu festivalin yolunu Ayvalık’tan geçirmemize neden oldu. İyi ki de oldu” diye konuştu.

Çocuk oyunları ve atölyeler ücretsiz

Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Koordinatörü Erkan Cılak da, festival dahilinde düzenlenecek çocuk oyunların tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayarak, “Bu oyunların yanı sıra atölyelerdeki eğitimleri de yine çok önemi tiyatro oyunları verecekler. Bu atölyeleri yetişkinlerin de izlemelerinde yarar var.” ifadelerini kullandı.

“Festivaller Ayvalık turizmine ve dolayısıyla ilçe ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hedeflerinin Ayvalık’ı kültür ve sanatın başkenti haline getirmek olduğunu söyledi.

Bir ilçe ölçeğinde bakıldığında Ayvalık’ın çok ciddi organizasyonlara ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Ergin, “Bu açıdan ele aldığımızda ben Ayvalık’ın kültür ve sanatın başkenti olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela yıl içerisinde Deniz Seviyesinde Tiyatro ile üç ayrı festival etkinliğimiz oluyor. Bunun yanı sıra da film festivalimiz, jazz festivalimiz gibi onlarca ülke genelinde ses getiren organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Tüm bunlara dışında organizatörlerin hazırladıkları kültürel ve sanatsal etkinlikleri hesaba katmıyorum bile. Çünkü Ayvalık pek çok anlamda birçok özelliği barındıran bir kent. Tarihi ve kültürel dokusu, doğal güzellikleri, gastronomisi, insanı, havası, suyu ile cazibe merkezi konumunda olduğu için ilçemiz pek çok sanatsal ve kültürel etkinliğe yönelik projeleri de üretir duruma geldi” dedi.

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’nin Ayvalık’ta ilk kez organize edildiğini ve bundan sonra da geleneksel hale getirileceğine işaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Festivalde ünlü oyuncular ve ünlü sanatçılar yer alacak. Tiyatro gösterimleri, konserlerin yanı sıra festival dahilinde çocuk oyunları ve tiyatro atölyeleri de halkımızla buluşturulacak. Festivale katılanlar dolu dolu dört gün yaşayacaklar.” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kültürel ve sanatsal festivallerin ilçe turizmine ve dolayısıyla ilçe ekonomisine çok ciddi katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.

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