47 yıldır mahalle hayrı geleneklerini sürdürüyorlar

Manyas’ın kırsal Eskiçatal ve Haydar Mahalleleri birlikte düzenledikleri önceleri köy hayırlarını 47 yıldır sürdürüyorlar.

Eskiçatal ve Haydar mahalleleri iki mahalle olarak imece usulüyle her yıl geleneksel köy hayırlarını gerçekleştiriyorlar. Manyas’ın kırsal Çamlı Mahallesi Eskiçatal Haydar Mahallesi halkı olanakları ölçüsünde parasal ve et ihtiyaçları için hayvan yardımında bulunurken, hayrın yapılacağı gün ise köyün yediden, yetmişe tüm bireyleri konuklarını ağırlamak için yarışıyorlar.

Gönen Müftülüğü vaizi Harun Bulaca’nın Eskiçatal camisinde Manyas’lı din görevlilerinin okudukları Kur’anı Kerim ve yapılan dualar sonrası öğle namazı sonrası mahalle halkının ikram ettikleri yemekleri yeniyor. Köy hayrını düzenleme komitesi başkanı Bilgi Eser yaptığı açıklama da “İki yıl pandemi nedeniyle ara verdiğimiz köy hayrımızın bu yıl 47. sini gerçekleştiriyoruz. Aslında her yıl Nisan ayında yapıyoruz, pandemiden dolayı bu yıl ikilemde kaldık ve bu zamana sarktı, ben katkı da bulunan ve hayrımıza katılan herkesten Allah razı olsun. BU etkinliğimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğiz, bizden sonra gelen kardeşlerimiz de bunu devam ettireceklerine inanıyorum“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.