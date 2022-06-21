Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit KOM Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada çok miktarda kaçak yollar ile imal edilmiş sigara, kıyılmış tütün ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramada; 7 bin 300 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 39 bin 600 adet TAPDK bandrolsüz boş makaron, 40 bin gram açık kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.