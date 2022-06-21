Büyükşehir’den bin çiftçiye tohum desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 5 ilçede çiftçi kayıt sistemine kayıtlı aktif bin çiftçiye tohum desteği sağladı.

Balıkesir ekonomisinin can damarı tarımı önceleyen yatırımlarını ara vermeden devam ettiren Büyükşehir Belediyesi; çiftçilerin maliyetini azaltacak ve üretimini artıracak desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Savaştepe, Erdek, Marmara, İvrindi ve Balya’da aktif bin çiftçiye tohum desteği sağladı. Savaştepe’den 250, İvrindi’den 260, Erdek ve Marmara’dan 300 çiftçiye mısır tohumu dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Balya’dan 190 çiftçiye fasulye tohumu hediye etti.

Mısır tohumlarını “Damla Sulama ile Mısır Yetiştiriciliği” projesi dahilinde dağıttıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, üreticilere Başkan Yücel Yılmaz’ın selamlarını iletti. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda üreticinin elini güçlendirecek proje ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Akça, iklimi ve verimli ovalarıyla tarımın merkezi olan Balıkesir’i hak ettiği noktaya getireceklerini söyledi.

Tohum dağıtım törenlerine; İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İvrindi Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Demir ve üreticiler katılım sağladı.

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