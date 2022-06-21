BAÜN'de 203 ton arpa hasadı yapıldı

Balıkesir Üniversitesinde tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleri devam ediyor. BAÜN'de 440 dekar alana ekilen arpadan 203 ton arpa hasadı yapıldı.

Balıkesir Üniversitesinde 2022 yılı üretim faaliyetleri dahilinde son olarak, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilere ekimi yapılan arpa için hasat gerçekleştirildi.

Hasat hakkında bilgi veren Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, toplam 440 dekar arpa ekili alandan 203 ton ürün aldıklarını ifade etti. Hasat ile elde edilen ürün ve samanın öncelikle, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yetiştirilen hayvanlar için yem olarak kullanıldığını, ihtiyaç fazlası ürünün de satıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, destekleri için Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

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