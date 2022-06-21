Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

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Balıkesir’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te Çanakkale İzmir karayolu turistik Altınoluk Mahallesi Akçam Otel yakınlarında A.O. yönetimindeki 16 TBY 86 plakalı otomobil, A.T. idaresindeki 34 BDH 324 otomobil ve İ.E.A'nın kullandığı 10 AKE 85 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği AKS ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Edremit'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre Çanakkale İzmir karayolunda trafik akışı sıkıştı.

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