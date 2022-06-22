Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali yarın başlıyor

İlk iki senesinde Datça’da düzenlenen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali’ne bu yıl Ege’nin ünlü kenti Ayvalık ev sahipliği yapacak.

Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, ağırladığı birbirinden özel isimlerle tiyatro severler için adeta yazı karşılama şölenine dönüşecek.

Elçin Sangu, Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim gibi her biri oyunculuğu ile takdir toplayan özel isimler festivalde sahne almak üzere yola çıktılar.

Ayvalık’taki sanat severleri tiyatro oyunlarına, söyleşilere ve birbirinden özel etkinliklere doyurmaya hazırlanan festival, aynı zamanda her gün doyumsuz müzik ziyafetleri ile sanat keyfini zirveye çıkaracak.

Oğuzhan Uğur, Kalben, Mirkelam ve Dolu Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, uzun ve yorucu bir pandemi döneminde çıkan sanatseverlerin özlemini giderecek.

Geri sayım başlayacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2326 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı.

Festivalinde; çocuklara, gençlere, yetişkinlere yönelik ayrı ayrı hazırlanmış olan, özel etkinlikler, söyleşilerde ünlü isimler seyirciyle buluşacak. Dolu dolu bir program Ayvalık’ta sanatseverleri bekliyor.

2326 Haziran tarihleri arasında sanat severlerle buluşacak olan festival; düzenlenecek konserlerle de binlerce kişiye ulaşacak.

Yeni evi Ayvalık’ta başlayacak olan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali tiyatro, müzik ve kültür yönetimi gibi farklı platformlardaki profesyonellerin işbirliğinde hayata geçirildi. Organizatörlüğünü Mirket Platform’un yaptığı; Deniz Seviyesinde Tiyatro Festival 26 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla geniş kitlelere ulaşan festival, sosyal medya yoluyla da ziyaretçiler festival bilgilerine online ortamda ulaşmaya devam ediyorlar.

Sanat severler, festival programına denizseviyesinde.tiyatro Instagram hesabından ve denizseviyesintiyatro.com adresi üzerinden ulaşıyor.

Ayvalık Amfi Tiyatro’da Zorlu PSM’nin prodüksiyonu olan, başrollerini Elçin Sangu, Ali Seçkiner ve Kerem Arslanoğlu’nun paylaştığı Şehirde Kimse Yokken, Germinal Tiyatro’dan Nilperi Şahinkaya’nın tek kişilik oyunu Doğal Afet, Semaver Kumpanya’dan Serkan Keskin ve İbrahim Selim’in başrollerini paylaştığı Kuşlar oyunu, DasDas’tan Levent Ülgen, Binnur Kaya, Dolunay Soysert ve Güven Kıraç’ın oynadığı Vahşet Tanrısı oyunu; Cunda Bekir Coşkun kütüphanesinde, özel bir ambiyansta oynanacak olan ve Bahçe Galata’nın başrollerini Tülin Özen ve Tansu Biçer’in oynadığı Nora 2 oyunu dikkat çekiyor.

Ayrıca, festivalin müzik sahnesi de oldukça heyecan verici. Oğuzhan Uğur’un festivale katılan sanatçılarla beraber halka açık olarak gerçekleştireceği Sanatçılar Konseri Müzik Sahnesinde Kalben, Mirkelam ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi birbirinden keyifli konserlere müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatseverler festival biletlerine hem Mobilet’ten hem de Ayvalık’ta bulunan anlaşmalı noktalardan ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.