Kübra’nın hayalleri bir bir yerine getiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kübra’nın hayalleri bir bir yerine getiriliyor

İHA

Kübra’nın hayalleri bir bir yerine getiriliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Eyüpsultan'ı ziyaret etmeyi, yürümeyi, fizik tedavi görmeyi ve gelinlik giymeyi hayal eden 23 yaşındaki Kübra Kasap’ın hayallerini bir bir yerine getiriyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Gönen ilçesinde evinde ziyaret ettiği kas hastası 23 yaşındaki Kübra Kasap’ın hayalleri bir bir yerine getiriliyor. Ramazan ayında iftarlarına konuk olan Başkan Yücel Yılmaz ile sohbet eden Kübra, İstanbul Eyüpsultan’da gezmeyi, yürümeyi, gelinlik giymeyi ve fizik tedavi olmayı hayal ettiğini söylemişti. Başkan Yılmaz’ın, Kübra’nın hayallerini gerçekleştirmek için verdiği söz üzerine, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kübra ve ailesini İstanbul’a götürdü. Kübra, gün boyu; Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii ve Büyük Çamlıca Camii’nde ziyaretlerde bulundu.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na ait engelli taşıma aracıyla ulaşımları sağlanan Kübra ve ailesi geziden çok memnun kaldıklarını söyledi. Eyüp Sultan, Sultanahmet, Ayasofya ve Büyük Çamlıca camilerinde yeniden yürüyebilmek için dua eden Kübra, “Yücel başkanımı çok seviyorum, onun sayesinde de çok mutlu oldum. İnşallah onun sayesinde de şifa bulacağım. Allah razı olsun hepinizden” diyerek sevincini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara ...
Balıkesir’de önce kadını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Balıkesir’de önce kadını vurdu, sonra intihara ...
Bakan Soylu, orman yangın alanından polis okulu öğrencilerine seslendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi çökertmeyi düşünen FETÖ'yü bu ülkenin topraklarının diplerine kadar gömmeye hazır mısınız" "Bu ülkede 2015’ten itibaren terör olayları yüzde 90, trafikteki can kaybı yüzde 35, madde bağlantılı ölümler 2017’den itibaren yüzde 67 azaldı" "Ayetel Kürsi'yi okumadan evden çıkmayın"
YEREL HABERLER Bakan Soylu, orman yangın alanından polis okulu ...
1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı 
YEREL HABERLER 1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı 
Balıkesir’in her yerinde 'Pati'ler var
YEREL HABERLER Balıkesir’in her yerinde 'Pati'ler var
Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali yarın başlıyor
YEREL HABERLER Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali yarın başlıyor
Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler
YEREL HABERLER Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler
Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Manyas‘ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu
YEREL HABERLER Manyas‘ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu
200 dekar buğday ekili alan kül oldu
YEREL HABERLER 200 dekar buğday ekili alan kül oldu
8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK’lar eylem yaptı
YEREL HABERLER 8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK’lar eylem ...
Teğmen Yıldız'a acı veda
YEREL HABERLER Teğmen Yıldız'a acı veda
BAÜN'de 203 ton arpa hasadı yapıldı
YEREL HABERLER BAÜN'de 203 ton arpa hasadı yapıldı
Altıeylül’de bin 500 km tarla yolu açılıyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de bin 500 km tarla yolu açılıyor
Edremit’te Balkan ezgileriyle Rumeli şenliği
YEREL HABERLER Edremit’te Balkan ezgileriyle Rumeli şenliği
100 dönümlük buğday arazisi küle döndü
YEREL HABERLER 100 dönümlük buğday arazisi küle döndü
Büyükşehir’den bin çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den bin çiftçiye tohum desteği
Balıkesir’de plaj voleybolu rüzgarı esiyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de plaj voleybolu rüzgarı esiyor
Balıkesir´de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı
YEREL HABERLER Balıkesir´de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu ...
Ziraat Odası Başkanı Diker’den önemli uyarı
YEREL HABERLER Ziraat Odası Başkanı Diker’den önemli uyarı
Ayvalık’ta sepet örme geleneği yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta sepet örme geleneği yeniden hayat buldu
Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele ...
Edremit’te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edremit’te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.