Altıeylül Belediyesi çiftçinin yanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül Belediyesi çiftçinin yanında

İHA

Altıeylül Belediyesi çiftçinin yanında

Altıeylül Belediyesi, 2 senedir çalışmalarına ara vermiş olan Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı ile protokol imzalayarak çiftçilere olan desteğini bir kere daha gösterdi.
Tarıma, tarımsal faaliyetlere ve çiftçilere olan desteği ile Altıeylül’ü bir tarım şehri haline getiren Altıeylül Belediyesi, şimdi de 2018’de mevzuatta geçekleşen değişiklikten sonra gönüllülük esasıyla ilerleyen ve istenilen performansı gösteremeyen Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı ile anlamlı bir protokol imzaladı. İmzalanan bu protokol ile son 2 yıldır çalışmalarına ara vermiş olan Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı, Altıeylül Belediyesi’nin desteğiyle tekrar faal duruma geçiyor. Bu zamana kadar Altıeylül sınırları içerisinde üretim yapan çiftçilere ilgili müdürlükleri aracılığı ile desteğini gösteren Altıeylül Belediyesi, bin 90 Km’lik tarla yolunu Fen İşleri Müdürlüğü aracılığı düzenlemiş ve çalışmalar sonucunda da yaklaşık bin 500 Km’ye yakın tarla yolu açarak çifçinin hizmetine sunacak. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü vasıtasıyla imzalana bu anlamlı protokol sayesinde de çiftçiye verilen destek ile tarımsal üretime büyük katkılar sağlanması amaçlanıyor.
Başkan Avcı “Taşın altına elimizi koyuyoruz”
Altıeylül İlçe sınırları içerisinde yer alan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleyerek çiftçilerin, üreticilerintüketicilerin haklarının korunması, çiftçilerin daha iyi şartlarda ürün elde edebilmesi, yine çiftçilerin huzur ve refahının arttırılarak tarımsal kalkınmanın önünün açılmasının planlandığı protokol sonunda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak Altıeylül Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde özellikle ova köylerde vatandaşlarımızın el emeklerini, alın terlerini muhafaza altına alarak çiftçi mallarını korumayı tekrar hayata geçirmek için taşın altına elimizi koyuyoruz. 2018’de mevzuattaki değişiklikten sonra çiftçi malları gönüllülük esasına göre çalışmaya girdiği için ilçemizde bir türlü istediği randımanı sağlayamadı ve yaklaşık olarak da bir buçuk iki senedir de çalışmalarına ara vermiş durumda. Bizler yaptığımız bu protokolle çiftçimizin yanında durarak, destek vererek bu başkanlığın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacağız. Bu sene sonuna kadar meclisten aldığımız yetkiyle başkanlığın giderlerini Altıeylül Belediyesi olarak karşılayacağız. Özellikle belediye olarak bu sene için verdiğimiz bu destek ile de çiftçimizden bu konuda çiftçi mallarıyla ilgili herhangi bir ödeme de çıkmamış olacak. İnşallah bu sene sonuna kadar gerekli çalışmaları yaparak Başkanlığın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek noktaya gelmesini umut ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Biz inşallah bundan sonra da bu konuda ihtiyaç olursa destek vermeye çalışacağız ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını koruyabilmeleri için de yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu, mezuniyet törenine giderken kazada ölen polis adayının kardeşi için taziyede bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, mezuniyet törenine giderken kazada ölen ...
Burhaniye’de yanlış kazı vatandaşları zora soktu
YEREL HABERLER Burhaniye’de yanlış kazı vatandaşları zora soktu
Ayvalık’ta sepet örme geleneği yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Ayvalık’ta sepet örme geleneği yeniden hayat buldu
1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara ...
Kübra’nın hayalleri bir bir yerine getiriliyor
YEREL HABERLER Kübra’nın hayalleri bir bir yerine getiriliyor
Balıkesir’de önce kadını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Balıkesir’de önce kadını vurdu, sonra intihara ...
Bakan Soylu, orman yangın alanından polis okulu öğrencilerine seslendi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi çökertmeyi düşünen FETÖ'yü bu ülkenin topraklarının diplerine kadar gömmeye hazır mısınız" "Bu ülkede 2015’ten itibaren terör olayları yüzde 90, trafikteki can kaybı yüzde 35, madde bağlantılı ölümler 2017’den itibaren yüzde 67 azaldı" "Ayetel Kürsi'yi okumadan evden çıkmayın"
YEREL HABERLER Bakan Soylu, orman yangın alanından polis okulu ...
1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı 
YEREL HABERLER 1 çocuk annesini tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı 
Balıkesir’in her yerinde 'Pati'ler var
YEREL HABERLER Balıkesir’in her yerinde 'Pati'ler var
Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali yarın başlıyor
YEREL HABERLER Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali yarın başlıyor
Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler
YEREL HABERLER Tiyatroyu herkesin ayağına getirecekler
Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Manyas‘ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu
YEREL HABERLER Manyas‘ta 200 dekar buğday tarlası kül oldu
200 dekar buğday ekili alan kül oldu
YEREL HABERLER 200 dekar buğday ekili alan kül oldu
8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK’lar eylem yaptı
YEREL HABERLER 8 kişinin can verdiği ölüm yolunda STK’lar eylem ...
Teğmen Yıldız'a acı veda
YEREL HABERLER Teğmen Yıldız'a acı veda
BAÜN'de 203 ton arpa hasadı yapıldı
YEREL HABERLER BAÜN'de 203 ton arpa hasadı yapıldı
Altıeylül’de bin 500 km tarla yolu açılıyor
YEREL HABERLER Altıeylül’de bin 500 km tarla yolu açılıyor
Edremit’te Balkan ezgileriyle Rumeli şenliği
YEREL HABERLER Edremit’te Balkan ezgileriyle Rumeli şenliği
100 dönümlük buğday arazisi küle döndü
YEREL HABERLER 100 dönümlük buğday arazisi küle döndü
Büyükşehir’den bin çiftçiye tohum desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den bin çiftçiye tohum desteği
Balıkesir’de plaj voleybolu rüzgarı esiyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de plaj voleybolu rüzgarı esiyor
Balıkesir´de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı
YEREL HABERLER Balıkesir´de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı
Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan asayiş ve uyuşturucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.