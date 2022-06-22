Balıkesir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan yangında duman etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocacami Mahallesi Kadir Efe Caddesi Kemer Apartmanı'nın 3. katında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden iki itfaiye aracı yangını söndürürken, yangından etkilenen 55 yaşındaki Feyyaz Halit Ç., itfaiye ve 112 ekiplerince dışarı çıkarılırken, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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