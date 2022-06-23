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Başkan Arslan, basınla buluştu Başkan Arslan: “Dik durmaya devam edeceğiz”

İHA

Başkan Arslan, basınla buluştu Başkan Arslan: “Dik durmaya devam edeceğiz”

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye çalışmaları ve son günlerde yaşanan olaylarla ilgili değerlendirme yapılırken Başkan Arslan, basın mensuplarının sorularını da şeffaf bir şekilde yanıtladı.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlediği toplantıda belediye çalışmaları, projelerinin yanı sıra makamında şahsına karşı meydana gelen saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Tayfun Gerkuş ile Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı’nın eşlik ettiği toplantıda Başkan Arslan, yaşanan hadisede, basın aracılığıyla bu çirkin saldırıyı kınayan, destek olan basın mensuplarına teşekkür etti.
Başkan Arslan, “Seçim sonrası göreve geldiğim günden itibaren, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da her daim vurguladığı gibi, parti, etnik kimlik gözetmeden tüm Edremit’in Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamu adına görev yaptığımız bilincinden sapmadan, dün olduğu gibi İlçemiz ve halkımız için daima dik duruş sergilemeye devam edeceğiz. Hiç bir kimsenin şahsi çıkarları için Belediyenin maddi, manevi kaynaklarını usulsüzce kullanmalarına müsade etmeyeceğiz” dedi.
Başkan Arslan, açıklamaların ardından basın mensuplarının soruları da şeffaf bir şekilde yanıtladı.
Toplantıya ilçede ve bölgede görev yapan 50’ye yakın basın mensubu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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