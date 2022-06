Karesi Belediyesi İspanya'da

Karesi Belediyesi’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye, Polonya ve İspanya’dan farklı kurumlarla birarada sürdürdüğü 7 ortaklı “Agricultural use of beneficial microorganisms in the aspect of environmental protection” isimli 274 bin 382 AVRO’luk Erasmus projesinin 4. Toplantısı İspanya’da gerçekleştirildi.



Granada şehrinde gerçekleştirilen uluslararası toplantıya proje ortakları olan Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Stowarzyszenie Arid (Polonya), Insytut Hodowli Aklimatyzacji Roslin Panstwowy (Polonya), Growth Coop S. C00p (İspanya) ve Fundacion Universitat Jaume i Empresa (İspanya) kurumlarından temsilciler katıldı. Toplantıya Karesi Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Strateji Geliştirme Müdürü Özgür Aycil katılım sağladı. Projenin amacı; bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretimi, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri kullanımı, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımının azaltılması konusunda yenilikçi mesleki eğitim modeli oluşturuyor. Toplantıda proje faaliyetleri ile ilgili yapılan çalışmalar, bütçe çalışmaları, raporların değerlendirilmesi ve projenin hedef gruplara ulaşması konuları görüşüldü.



Toplantı sonrası görüşlerini açıklayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Çiftçiler tarafından gerçekleştirilen tarım faaliyetlerinde tarımsal üretimin çevre korunması prensiplerine uygun olarak gerçekleştirilmesi konusu günümüzde büyük önem arz etmektedir. Bizde Karesi’li çiftçilerimizin yeni nesil tarım faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması ve koşullara uyum sağlaması konusunda yeterliliklerini geliştirmeye ve belediyemizin birikimlerini artırmaya çalışıyoruz. Bu dönemde Dünyada yaşanan olaylar neticesinde tarımın önemi daha da artmıştır. Gıda kıtlığının konuşulduğu bugünlerde yapılan bu çalışmaların çok faydalı olacağına gönülden inanıyorum. Proje konusunda çalışan mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

