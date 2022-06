Balıkesir’de spor okulları heyecanı yoğun ilgiyle başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları başladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yaz dönemi tüm ilçelerdeki tesislerde gerçekleştirilecek GSB Spor Okulları yoğun ilgiyle başladı.

Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen GSB Spor okulları 17 farklı branşta olacak. Atletizm, basketbol, güreş, tenis, jimnastik, judo, taekwondo, futbol, boks, triatlon, bisiklet, eskrim, masa tenisi, karate, okçuluk, badminton ve yüzme branşlarında eğitimler yoğun ilgiyle başladı. Altıeylül Sultan Alparslan Kültür Merkezi yanındaki alana ve Karesi Millet Bahçesine kurulan havuzlarda, çocuklar ve gençler hijyen şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi alıyor. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde haftanın 7 günü uzman antrenörler eşliğinde birçok branşta verilecek eğitimlerle beraber her gün farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Böylece gençler yaz dönemini hem eğlenerek hem de spor kültürünü öğrenerek geçirecek.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini sporla geçirmeleri, zamanlarını doğru değerlendirmeleri, sporu hayatın bir parçası haline getirerek sağlıklı bir yaşam sürmeleri için Yaz dönemi GSB Spor Okullarını başlattık. Tüm antrenörlerimizle, eğitmenlerimizle, ilçelerimizde bulunan tesislerimizde spor okullarına gelen kursiyerlerimizle yaza hareketli girdik. Sporcularımızdan ve yoğun ilgilerinden aldığımız güç ile her yeni dönem hedeflerimizi yükseltiyoruz. Emeği geçen antrenörlerimize kursiyerlerimize desteklerini esirgemeyen velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.