BAÜN'de mezuniyet coşkusu

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde 20212022 eğitimöğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

BAÜN Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, öğrenciler adına Okul Birincisi Aslıhan Ayalp bir konuşma yaptı. Törende, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan da yaptığı konuşma ile öğrencileri mezuniyetleri dolayısıyla tebrik etti.

Protokol üyelerinin yanı sıra öğretim elemanları ve öğrencilerin ailelerinin de yer aldığı tören, bölümlerinde dereceye giren öğrenciler ile tüm mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra, keplerin atılmasıyla sona erdi.

Burhan Erdayı Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende öğrenciler adına Gökçe Üçerler ve Okul Birincisi Emin Kasırga birer konuşma yaptı. Törende, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer de yaptığı konuşma ile öğrencileri mezuniyetleri dolayısıyla tebrik etti.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin ailelerinin de yer aldığı tören, jimnastik ve halk oyunları gösterilerinin ardından, bölümlerinde dereceye giren öğrenciler ile tüm mezun öğrencilere belgelerinin verilmesi ve keplerin atılmasıyla sona erdi.

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