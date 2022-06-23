Edremit'te tüfekle öldürülen Sevim, toprağa verildi

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Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'de, uzaklaştırma kararı bulunan İsmail Ertek'in (56) tüfekle vurarak öldürdüğü Sevim Özdemir (42), toprağa verildi.

Edremit ilçesi Baraj Caddesi Vergi Dairesi karşısında dün saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda evli ve 2 çocuk annesi Sevim Özdemir, aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen ve uzaklaştırma kararı bulunan evli ve 1 çocuk babası şoför İsmail Ertek tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaştıkları şüphelinin hedef gözeterek nişan aldığını görünce Ertek'i sağ ayak bileğinden vurdu. Ertek, ardından elindeki tüfekle kendi başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertek'in tedavisi sürüyor.

Sevim Özdemir'in cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Edremit'e getirildi. Özdemir, bugün öğle namazına müteakip Zeytinli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zeytinli Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-06-23 16:59:01



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