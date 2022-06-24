Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali başladı

Pandemi döneminin ardından Datça’dan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine taşınan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali yoğun bir katılımla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, Büyük Park Amfitiyatro'da gerçekleşen açılışla start aldı. Festivalin açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, başarılı bir festival geçirilmesi dileğinde bulundu. Açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin Ayvalık’ta düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Festival bundan böyle geleneksel olarak her yıl tiyatroseverleri Ayvalık’ta buluşturacak. 26 Haziran’a kadar devam edecek olan festival boyunca binlerce sanatsever tiyatro, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşamanın keyfine varacak. Turizm ve gastronomi kenti olarak tanınan ve bilinen Ayvalık artık kültür ve sanat anlamında da uluslararası bir marka olduğunu bu festivalle birlikte kanıtlayacak. Kültür, sanat ve eğlenceyi bir yaşam festivali halinde herkes için erişilebilir kılmanın hedeflendiği Deniz Seviyesinde Tiyatro'yla bu yıl Ayvalık’ta yine birbirinden önemli isimler bir araya gelecek" dedi.

Festivale katılan ünlü oyuncular arasında bulunan genç oyuncu Taner Rumeli de gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin çok güzel bir ortamda düzenlendiğini kaydederek, “Ayvalık’ta böylesi güzel bir ortamda festival düzenlenmesi harika bir fikir. Bizi çok mutlu ediyor. Bu organizasyonla hem Ayvalık halkı tiyatro ile buluşacak hem de biz gençlerle beraber çok güzel çalışmalar yapma fırsatı bulacağız. Bu da başlı başına bir keyif. Benim de burada bulunma nedenim de bu zaten. Son derece keyifli bir dört gün geçeceğini umuyorum. Herkesi bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükpark alanına kurulan stantlarda sokak sanatçılarının gösterimleri ve ardından da “Şehirde Kimse Yokken” oyunu sahnelendi. Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı’nın rol aldığı oyunda Anadolu’nun kırsalından kopup yolu İstanbul’a düşen Rukiye’nin bir berber dükkânına sığınmasıyla başlayan hikâyesi konu ediliyor. Kadınlık ve erkeklik üzerine de pek çok tartışmayı içinde barındıran oyun, sıra dışı karakterleri ve sürprizlerle dolu olay örgüsü, gerilim ve yer yer mizah ögeleriyle bezeli mistik bir anlatımla izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından binlerce kişinin katıldığı “Oğuzhan Uğur ile Sanatçılar Konseri” ile festivalin ilk günü sona erdi. 26 Haziran’da sona erecek olan festivalde ünlü oyuncular Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen, Dolunay Soysert, Nilperi Şahinkaya, Tülin Özen, Serkan Keskin ve İbrahim Selim de tiyatro oyunlarıyla festivalde sahne alacak. Ayrıca ünlü şarkıcı Mirkelam’ın yanı sıra, Kalben ve Dolu Kadehi Ters Tut grupları da konserler verecek

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