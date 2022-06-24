FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

İHA

FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü´ne (FETÖ) yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Balıkesir merkezli Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ´da 31 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de ormanları komandolar koruyor Balıkesir’de orman yangınlarına karşı üst düzey dikkat
YEREL HABERLER Balıkesir’de ormanları komandolar ...
Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi
Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı
YEREL HABERLER Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini ...
Burhaniye Belediyespor transferlere başladı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyespor transferlere başladı
Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi
YEREL HABERLER Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi
Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali başladı
Manyas’ta ıhlamur hasadı başladı
YEREL HABERLER Manyas’ta ıhlamur hasadı başladı
Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
BANÜ Tıp Fakültesi’nden bir ilk daha
YEREL HABERLER BANÜ Tıp Fakültesi’nden bir ilk daha
Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı
Edremit'te tüfekle öldürülen Sevim, toprağa verildi
YEREL HABERLER Edremit'te tüfekle öldürülen Sevim, toprağa verildi
BAÜN'de mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER BAÜN'de mezuniyet coşkusu
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na Avrupa’dan uçuşlar başladı Avrupa’dan Koca Seyit’e haftada 3 uçuş İlk uçuş su takı ile karşılandı
YEREL HABERLER Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na Avrupa’dan uçuşlar ...
Balıkesir’de spor okulları heyecanı yoğun ilgiyle başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de spor okulları heyecanı yoğun ilgiyle ...
Karesi Belediyesi İspanya'da
YEREL HABERLER Karesi Belediyesi İspanya'da
Başkan Arslan, basınla buluştu Başkan Arslan: “Dik durmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Arslan, basınla buluştu Başkan Arslan: “Dik ...
40 dönüm buğday tarlası kül oldu
YEREL HABERLER 40 dönüm buğday tarlası kül oldu
Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 53 göçmen kurtarıldı
Marmaris yangınına Bandırma’dan destek
YEREL HABERLER Marmaris yangınına Bandırma’dan destek
Sındırgı’da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu
YEREL HABERLER Sındırgı’da kurumlar arası halı saha futbol ...
Balıkesir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Balıkesir’de ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Bandırma'da sağanak yağış etkili oldu
Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Dikkatsizlik kazaya neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.