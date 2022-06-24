Edremit sanayi esnafından hayır yemeği

Edremit Sanayi Sitesi esnafının geleneksel olarak yaptığı hayıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş katıldı.
Bu yıl sanayi esnafı tarafından on üçüncüsü düzenlenen hayır yemeği ilgi gördü. Edremit sanayi esnafı tarafından kaynaşma ve bereket amacıyla düzenlenen 13. Geleneksel mevlütlü pilavayran hayrına katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş sanayi esnafı ile bir araya gelerek sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Kaymakam Odabaş devlet olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek “Hayır yemeğinin gelenekselleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Esnafımıza hayırlı ve bol kazançlı günler diliyorum” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.