Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-BALIKESİR merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 24 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Balıkesir merkezli Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ'da belirlenen 31 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 7 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.(DHA)FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-06-24 14:38:09



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