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Balıkesir´den yangın bölgesine vetbüs ve vetbülans sevk edildi

DHA

Balıkesir´den yangın bölgesine vetbüs ve vetbülans sevk edildi


Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından, Marmaris´teki yangından etkilenen hayvanların tedavi edilmesi için vetbüs adı verilen gezici hastane, acil müdahale için hazırlanan vetbülans adı verilen ambulans ve yemleme yapmak ve arazide hayvanlara ulaşabilmek amacıyla açık kasa arazi aracıyla birlikte 4´ü veteriner hekimden oluşan 9 kişilik ekip sevk edildi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangından etkilenen yabani hayvanların devam eden orman yangınında zarar gören yabani ve sokak hayvanlarının tedavisi için bölgeye üç araç ve 9 personelden oluşan ekip gönderdi. Orman yangınında zarar gören hayvanlara olay yerinde müdahale etmek için içerisinde teşhis ve tedavinin yapıldığı Vetbüs adı verilen gezici hayvan hastanesi ile hizmete başlayan hasta ve yaralı hayvan nakil aracı Vetbülans sevk edildi. Arazideki hayvanları taşımak ve yemleme yapmak için arazi aracının da sevk edildiği bölgeye, 9 kişilik ekip de sevk edildi. YILMAZ: HER TÜRLÜ AFETTE DESTEĞİMİZ TAMBüyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tüm afetlere karşı ekipleri teyakkuzda tuttuklarını belirterek, bütün illerin birbiriyle yardımlaşması gerektiğini belirtti. Başkan Yılmaz, "Biz yangın haberini aldığımız gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hemen harekete geçtik. Büyükşehir Belediyemiz her nerede bir yangın haberi alırsa talimatlı olarak arkadaşlarımız direk olay yerine doğru çıkıyorlar. İzmir'de deprem olduğunda çıktıkları gibi veya sel felaketi olduğunda ilk önce öncü olarak iki müfrezemiz hemen yola çıkıyor. Eğer ihtiyaç olmazlarsa aklımızda kalacağımıza masrafımız olsun deyip geri dönüyorlar. Ama bu tür uzayan hadiseler olduğunda orada tam teşekküllü ekiplerin sayısı ne kadar fazlaysa, tabi hasar da o kadar az olur diye düşünüyoruz. İtfaiyelerimiz hemen gitti, ekskavatörlerimizi gönderdik. Fakat baktık ki bu yangın biraz daha uzun sürecek, Zehirlenen hayvanlarımız çok fazla, vahşi ortamda yaşayan yaban hayvanlarımızda yanmalar oluyor, zehirlenmeler oluyor. Bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diye bizim gezici hastanemiz var ve onlardan birini gönderiyoruz. Ayrıca bir tane hayvan ambulansımızı gönderiyoruz. Teknik ekip arkadaşlarımız orada hayvan severlerle birlikte bu can dostlarımıza, yaban hayata destek olmak için gönderiyoruz. Arkadaşlarımız oldukça tecrübeli. Çünkü Balıkesir'in yüzde 48'i orman ve her zaman orman yangını olma ihtimali olan bir yer. Hem itfaiye ekiplerimiz hem çevre koruma daire başkanlığındaki veteriner arkadaşlarımız orada fiili olarak yangın bitinceye kadar hazır teyakkuzda görev halinde olacaklar"  dedi.Yapacakları çalışmalar ve teçhizatları hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel ise müdahalenin gerçekleşeceği hastane olarak tasarlanan Vetbüs aracında kafesler, cerrahi müdahale olanaklarına kadar tüm ekipmanlarının bulunduğunu belirtti. Erçel, "En önemli ünitelerimizden biri de yoğun bakım kabinimiz. Özellikle yangın durumlarında en çok karşılaştığımız sorun karbondioksit zehirlenmeleri. Bu noktada da bütün canların oksijen ve nem, bazen de ısı desteğine ihtiyacı oluyor. Yoğun bakım ünitelerimizde stabil hale getirebiliyoruz can dostlarımızı. Aracımızda birçok teknik imkana da sahip" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez DHA
2022-06-24 14:47:58

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