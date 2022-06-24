Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig’de

20212022 Voleybol Sezonu Deplasmanlı Bölgesel Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yenilgisiz ve set vermeden birinci oldu ve Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organize ettiği 20212022 Voleybol Sezonu Deplasmanlı Bölgesel Lig Balıkesir Grubu'ndan birincisi olarak çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı 212223 Haziran tarihlerinde Çanakkale'de yapılan 20212022 sezonu Deplasmanlı Bölgesel Lig Final Grubu müsabakaları sona erdi.

Çanakkale'de oynanan final grubu müsabakalarında, Tekirdağ Trakya Gelişim, Bursa Emin İmen Gençlik ve Bursa BŞB takımları ile karşılaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, rakiplerini 30’lık skorlarla yenerek, yenilgisiz ve set vermeden birinci olarak Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.

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