Bandırmaspor yeni transferlerine imza töreni düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor yeni transferlerine imza töreni düzenledi

İHA

Bandırmaspor yeni transferlerine imza töreni düzenledi

Bandırmaspor, yeni transferleri Georgios Koutroumpis, Sedat Şahintürk ve Dimitrios Manos için
Kayacık TOKİ’de bulunan sosyal tesislerinde imza töreni düzenledi.
Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu imza töreninde 3 oyuncu sözleşmelere imza attı. Yunanistan’ın Aris takımında oynayan Yunan forvet oyuncusu Dimitrios Manos geçtiğimiz günlerde takıma kazandıran bordobeyazlı ekip, Macaristan ekiplerinden Ujpest takımında oynayan Yunanlı defans oyuncusu Georgios Koutroumpis ile de 2 yıllık anlaşma sağladı. Bordobeyazlılar ayrıca Adana Demirsporlu forvet oyuncusu Sedat Şahin'i de bir yıllığına kiraladı. Törende konuşan Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, “Yeni bir sezon, finansal anlamda zor bir sezonun başındayız. Bence Türkiye’nin ligi artık TFF 1. Çünkü Süper Lig bu kadar yayılmamıştı. Gelen takımların yapmış olduğu transferler, bizler gibi mevcut takımı koruyanların yarışacağı ve alttan da sürprizlerin olacağı güzel bir lig olacak. Soruyorlar bana hedef nedir, şampiyonluk nedir gibisinden. Bizim için tek hedef var, en keyifli ve en güzel futbolu oynamaktır. Bunun içinde yapmış olduğumuz 6 aylık çalışma sonrasında eksikliklerimizi belirleyip transferlerimiz ona göre yapıyoruz. Hedeflerimizden ilki en kısa sürede kampa götürmekti. Şu anda onu gerçekleştiriyoruz. Pazartesi günü Bandırma’da başlıyoruz ve çarşamba günü de Bolu’da kamp yapacağız” dedi.

"Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan’ı asla maçlarımızda görmek istemiyoruz"
İstanbulspor maçını değerlendirerek başlayan Başkan Göçmez, “Finalde hakem performansından çok şikâyetçiyiz. Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan’ı asla maçlarımızda görmek istemiyoruz. Ancak İstanbulspor’da sonuna kadar Süper Lig'i hak ettiler. Onlara haklarını teslim etmek isterim. Bandırmaspor olarak bu sene transfer bütçemiz 45 milyon olacak. Gelen oyuncuların hepsi buraya gelmek için çok istekli oldular. Bazı oyuncular ile yollarımız ayrılıyor. Doğan Can’ın sözleşmesi sona ermişti. Kendisi Süper Lig'e transfer oldu. Burada büyük başarılara imza atıp hizmet verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Landel oynağı maçlarda takıma büyük katkı sağladı. Bazen değişiklikler iki taraf içinde iyidir. Finansman konularını da unutmamak gerekiyor" diye konuştu.
Öte yandan imza töreninde 3 futbolcu da Bandırmaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de hacı adayları dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de hacı adayları dualarla uğurlandı
Burhaniye’de mahalle hayırları devam ediyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de mahalle hayırları devam ediyor
Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig’de
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig’de
Büyükşehir Belediyeden amatör spora büyük destek Balıkesir’de amatör spor şaha kalkacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden amatör spora büyük ...
Ketenlik deresine mesire alanı olacak
YEREL HABERLER Ketenlik deresine mesire alanı olacak
Balıkesir´den yangın bölgesine vetbüs ve vetbülans sevk edildi
YEREL HABERLER Balıkesir´den yangın bölgesine vetbüs ve vetbülans ...
Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Edremit sanayi esnafından hayır yemeği
YEREL HABERLER Edremit sanayi esnafından hayır yemeği
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’teki yangında zarar gören hayvanları tedavi edecek
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’teki ...
FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir’de ormanları komandolar koruyor Balıkesir’de orman yangınlarına karşı üst düzey dikkat
YEREL HABERLER Balıkesir’de ormanları komandolar ...
Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi
Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini aldı
YEREL HABERLER Sokak fotoğrafçılığı eğitimi alan gençler belgelerini ...
Burhaniye Belediyespor transferlere başladı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyespor transferlere başladı
Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi
YEREL HABERLER Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi
Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali başladı
Manyas’ta ıhlamur hasadı başladı
YEREL HABERLER Manyas’ta ıhlamur hasadı başladı
Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
BANÜ Tıp Fakültesi’nden bir ilk daha
YEREL HABERLER BANÜ Tıp Fakültesi’nden bir ilk daha
Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı
Edremit'te tüfekle öldürülen Sevim, toprağa verildi
YEREL HABERLER Edremit'te tüfekle öldürülen Sevim, toprağa verildi
BAÜN'de mezuniyet coşkusu
YEREL HABERLER BAÜN'de mezuniyet coşkusu
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na Avrupa’dan uçuşlar başladı Avrupa’dan Koca Seyit’e haftada 3 uçuş İlk uçuş su takı ile karşılandı
YEREL HABERLER Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na Avrupa’dan uçuşlar ...
Balıkesir’de spor okulları heyecanı yoğun ilgiyle başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de spor okulları heyecanı yoğun ilgiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.