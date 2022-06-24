30 yıl hapisle aranan hükümlü, 18 yıl sonra Edremit'te yakalandı

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Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)ÇANAKKALE'de 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Murat Kanar, 18 yıl sonra Balıkesir Edremit´te yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, Çanakkale´de 18 yıl önce konut dokunulmazlığının ihlali ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından, toplam 30 yıl hapse mahkum edilen firari hükümlü Murat Kanar'ın Edremitte olabileceği istihbaratına ulaştı. Hakkında arama kararı da bulunan firari hükümlü Kanar için Asayiş Şube Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosyayı incelemeye aldı. 18 yıl önceki eşkali ile şimdiki yeni durumunun belirlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Kimliği tespit edilen Kanar´ın, Birkan Budak ismiyle sahte kimlik kullandığı ve Akçay Mahallesi'nde bir pide salonunun gayrı resmi ortağı olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis, Kanar´ı gözaltına aldı. 2 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kanar, mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK

2022-06-24 22:28:54



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