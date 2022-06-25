Astsubay, polis sevgilisini öldürüp intihar etti

BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde astsubay Burkay Urcan (28), polis memuru sevgilisi Kübra Açar´ı (24) tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenice Mahallesi´nde rüzgar türbinlerinin bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre silah sesi duyan, rüzgar türbini tesisinde çalışan güvenlik görevlileri, alanı kontrol ettiklerinde, otomobilin yanında 2 kişinin kanlar içinde yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan 2 kişinin de öldüğü belirlendi. Jandarma, cansız bedenlerin, Bandırma Jandarma Komutanlığı´nda astsubay Burkay Urcan ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü´nde polis memuru Kübra Açar'a ait olduğunu saptadı. Açar ve Urcan´ın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, ilk incelemede Burkay Urcan´ın, tabancayla Kübra Açar´a 3 el ateş ettikten sonra kendi başına da tek el ateş ettiğini değerlendirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma
2022-06-25 15:33:28
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