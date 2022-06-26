Bandırmalı gazeteciler Çanakkale turunda

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği tarafından Çanakkale gezisi düzenlenirken, gazeteciler yoğun çalışma temposu arasında tatil yapma fırsatı buldular.

Bandırma Belediyesi Kültür Turları etkinliğinde, Güney Marmara Medya Çalışanları Derneği üyeleri ve ailelerine Çanakkale gezisi düzenledi. Gazeteciler ve ailelerinin de katılım sağladığı Çanakkale gezisinde profesyonel turist rehberi Esra Şahin Aksoy’un eşliğinde Çanakkale’de hem unutulmaz bir gezi programı yaşandı hem de tarihe tanıklık edildi. Rehber Aksoy’un anlatımıyla Çanakkale yarımadasını gezen 20 kişilik kafile, Seyit Onbaşı Anıtı, Alçıtepe Köyü Sahra Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Şahindere Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, savaşın geçtiği bölgeler, müzeler ve tarihi yapıları ziyaret ederek şehitliklerde dua ettiler.

Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası’nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin Şehitler Abidesi'nde yer alan konserine denk gelindi. Jandarma erbaş ve atlı birliklerinin de yer aldığı konser, cep telefonlarıyla da kayıt altına alındı.

Çanakkale gezisindeki gazeteciler, vatan için şehit olan binlerce askerin canını ortaya koyduğu topraklarda duygusal anlar yaşadıklarını belirterek, böyle bir organizasyon ile Çanakkale'yi gezmelerini ve tanımalarını sağladıkları için Bandırma Belediyesi ve Belediye Başkanı Tolga Tosun’a teşekkür ettiler.

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