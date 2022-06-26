Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Atlı oldu

Burhaniye ilçesinde, 7. Geleneksel Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Türkiye’nin ünlü pehlivanları kol bağladı. Düzenlenen güreşlerde başpehlivan Fatih Atlı oldu.

Burhaniye’de geleneksel hale gelen Burhaniye Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 7.'si düzenlenen Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri nefesleri kesti. 10 kategoride yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla yapılan güreşleri yüzlerce kişi izledi. Türkiye'nin ünlü başpehlivanları Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Koç, Hasan Cengiz, Ertuğrul Dağdeviren ve Serhat Gökmen’in de katılarak güreş yaptığı müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Pandemiden dolayı 2 yıldır yapılamayan güreşler bu sene tekrarlanırken, ağası da Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Rıfat Özyolcu oldu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Bizim güreşimiz Türkiye’nin en önemli güreşleri arasında yer alıyor. Bizde Türkiye’nin en önemli başpehlivanlarını buraya getirdik. Bu güreşimiz Kırkpınar öncesi son güreş. Tüm pehlivanlarımıza güç kuvvet ve sağlıklı bir güreş diliyorum” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise gelenekleri yaşattıklarını söyleyerek 20 ilçenin 16’sında güreşlerin düzenlediğini ifade ederek, er meydanına çıkan tüm pehlivanlara başarı dileklerini iletti. Güreş severlerden Kemal İşi de, “Kızıklı Güreşleri'ne ilk kez geldim. Çok da beğendim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan müsabakalarda Başpehlivanlık güreşlerinin final müsabakası Fatih Atlı ile Hasan Cengiz arasında yapıldı. Kıran kırana gerçekleşen güreşte Fatih Atlı 7. Geleneksel Burhaniye Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Fatih Atlı, daha önce 2014 yılında Kırkpınar Başpehlivanı ve sonrasında 2017 yılında da yine Kızıklı Başpehlivanı olmuştu. Fatih Atlı Kızıklı’da 2022 yılının da başpehlivanlık kupasını kaldırmayı başardı. Kupasını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in elinden alan Atlı’yı, Başkan Deveciler ve protokol üyeleri tebrik ederek kutladı.

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