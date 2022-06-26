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Yangında zehirlenen kaplumbağa hayata döndürüldü

DHA

Yangında zehirlenen kaplumbağa hayata döndürüldü


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi VETBÜS ve VETBULANS´ı veterinerleri Marmaris´teki orman yangının olduğu bölgeye gitti. Ekipler, karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen kaplumbağayı oksijen tedavisi ile yeniden hayata döndürdü.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´ın talimatı üzerine, Marmaris´te meydana gelen orman yangınında zarar gören hayvanlara olay yerinde müdahale etmek için içerisinde teşhis ve tedavinin yapıldığı VETBÜS, hasta ve yaralı hayvan nakil aracı VETBULANS ve içi mama dolu 1 aracı 4´ü veteriner hekimden oluşan 9 kişilik ekip ile birlikte bölgeye gönderildi. Yangın bölgesine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´na bağlı ekipler, AFAD ve HAK (Hayvan Arama Kurtarma) Derneği üyeleri ile koordineli şekilde, yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için besleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi´ne ait VETBÜS ve VETBULANS´ın yangın alanın da olduğu bilgisini alan yangınla mücadele eden dernek, STK ve vatandaşlar yaralı buldukları hayvanları koşarak ekiplere teslim etti.İLK HAYAT KURTARILDIİzmir Anda Arama Kurtarma ekipleri tarafından yangın bölgesinde hareketsiz halde bulunan kaplumbağa, ekipler tarafından VETBÜS mobil kliniğine getirilerek tedavi altına alındı.  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Oğuzhan Erçel, yapılan muayenede hafif düzeyde karbonmonoksit zehirlenmesi tespit edildiğini ve haricinde herhangi bir fiziksel hasara rastlanılmadığını açıkladı. Oksijen tedavisi devam eden kaplumbağa tedavisi sonrası doğal ortamına bırakılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir
2022-06-26 13:31:21

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