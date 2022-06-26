Ayvalıkgücü Belediyespor topbaşı yaptı

Geçtiğimiz sezon BAL liginde şampiyon olarak 6 yıl sonra yeniden 3. Lige çıkan Ayvalıkgücü Belediyespor 20222023 futbol sezonu öncesinde topbaşı yaparak sahaya indi.

Gerçekleştirdikleri genel kurulda kulüp başkanlığına Mehmet Babayiğit’i getirdikten sonra hemen harekete geçerek sporcu transferi için harekete geçen kırmızıbeyazlılar 13 yeni futbolcuyu renklerine bağlayarak şimdilik kadrosunu 19 sporcuyla belirledi.

Takımın BAL liginden profesyonel lige çıkılmasında büyük emekleri olan Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yola devam eden Ayvalıkgücü Belediyespor teknik kadroda; Hüseyin İlkin, Fırat Abak, yardımcı antrenör Deniz Çolak ile çalışmalara başladı.

Kırmızı Şimşekler; iç transferde stoper Samet Önger, santrafor Ertuğrul Yıldırım, solbek Recep Pekgöz, orta sahada Turgay Yıldırım, kaleci Taner Tamince ile anlaşma sağladı.

Ayvalıkgücü Belediyespor dış transferde ise; Kayseri Emarspor’dan Ercan Çiftçi, Bayburt 1918’den Yahya Kemal Berber, Aliağa Spor’dan Timurcan Gök, Zaferspor’dan Kemalattin Döner, Bozcadaspor’dan Gökhan Hüner, Kırlarelispor’dan Davut Babur, Bergama Belediyespor’dan Polat Güren, Silifke Belediyespor’dan Halil İbrahim Şimşek, Bayburt 1918’den Ahmet Emin, İzmirspor’dan Cemal Baver Ayaz, Bergama Belediyespor’dan Hamit Kurt, Burak Özbakır, Yalovaspor’dan Yunus Emre Aydemir’i renklerine bağladı.

Profesyonel lig için ilk kez sahaya indiklerini belirten Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, iyi bir kadro kurarak sezon sonunda şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayarak, “Şimdiye kadar 13’ü dış, 6’sı iç transfer olmak üzere 19 kişilik bir kadro kurduk. Yurt içinden ve yurt dışından 15 sporcuyu ise takip ediyoruz. Günde tek idman ile çalışmalara başlıyoruz. 910 Ağustos tarihinde Afyon’da 12 günlük bir kamp dönemimiz olacak.” dedi.

Ayvalıkgüc Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit ise 3. ligde kalıcı olup, hatta sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyerek 2. lige çıkabilmeyi arzuladıklarını vurgulayarak, “Bunun içinde sezon öncesinde çok iyi bir takım kurabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Teknik kadromuzun belirleyeceği mevkilerde en iyi futbolcuları transfer ederek takımımızı güçlendireceğiz.” diye konuştu.

Öte yandan Ayvalıkgücü Belediyespor’un çalışmaları sırasında transfer edilmek üzere denenecek oyuncular da antrenman sahasındaki yerini alması dikkatlerden kaçmadı.

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