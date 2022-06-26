Balıkesir Emniyeti ve Jandarmasından huzur ve güven uygulaması

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler müşterek olarak il genelinde Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirdi. İl merkezi başta olmak üzere Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, Karesi ve Susurluk ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamaya 670 personel 126 ekiple katıldı.



Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde adı geçen ilçelerde 8 bin 281 şahsın, bin 988’de aracın sorgusu yapıldı. Uygulama 545 iş yeri, 266 umuma açık yer, 89 park, 3 lunapark alanı ve 258 ara sokakta gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 26 şahıs ele geçirilirken 106 araç sürücüsüne toplamda 106 bin 959 TL ceza yazılarak 29 araç trafikten men edildi. Kontrolü yapılan 3 şahsa 25 bin 564 idari para cezasının uygulandığı çalışmada ayrıca 5 adet tabanca, 2 adet tüfek, 89 adet fişek, 120 litre kaçak içki, 7 gram esrar, 9,01 gram metafetamin ile 30 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi. Balıkesir il Emniyet Müdürlüğü Ve İl Jandarma Komutanlığı halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceği bilgisini de paylaştı.

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