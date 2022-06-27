Ayvalık’ta Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali sona erdi

Pandemi döneminin ardından Datça’dan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine taşınan Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali, dolu dolu 4 günlük programının ardından müthiş bir final ile sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde; Ayvalık Belediyesi’ne ait Büyükpark alanına kurulan stantlarda sokak sanatçıların gösterimleri ve ardından da, “Bahşet Tanrısı” isimli oyun sahne aldı.

Ünlü oyuncular; Güven Kıraç, Binnur Kaya, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert’in rol aldığı oyunda; çocuklarının kavgalarının ardından orta yolu bulmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin öyküsü eğlenceli bir dille konu edildi.

Amfi tiyatroyu dolduran binlerce tiyatro severi kahkahaya boğan oyunun sonunda, usta sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından Dolu Kadehi Ters Tut grubunun verdiği konser ise genç müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Ayvalık’ta ilk kez düzenlenen Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini müjdeleyerek, “Çünkü gördük ki; festival programı bünyesinde gerçekten Ayvalık’a yakışan etkinlikler oldu. Gün içerisinde atölyeler ve şehrin dört bir yanına yayılmış olan çocuk oyunları gösterilerinin yanı sıra akşamları amfi tiyatrodaki yetişkinlere yönelik tiyatro oyunları ve ünlü müzik gruplarının konserleriyle festival programı dolu doluydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festival süresince etkinlikleri takip eden ve bir oyunda da rol alan ünlü oyuncu Fırat Çelik de yaptığı açıklamada, “Gerçekten çok güzel bir festivalin sonuna geldik. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok güzel oyunlar seyrettik. Eğlenceyi ve kültürsanatı, konserlerle birlikte buluşturmak harikaydı. Çocuklara yönelik oyunlar ve tiyatro atölyelerin var olması ise beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir festival oldu” diye konuştu.

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